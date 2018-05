"On revient au Vélib 1, avec six mois d’emmerdes" : un salarié de Smovengo raconte les coulisses du "Vélibgate"

D’après David, les employés se sont rendus compte très rapidement que le déploiement allait être "compliqué". "Pour une activation du service début janvier, ils ont commencé à installer en octobre", énumère David. "Au 1er janvier, il devait y avoir 700 stations, et on a démarré avec moins de 90. On partait avec un différentiel de 600, et ce différentiel est toujours là. Ils sont à la traîne depuis le départ." Assez vite, il réalise : "En décembre, je me disais que l’objectif affiché était un mirage, que c'était impossible à atteindre. On n’avait pas tort. Cinq mois plus tard on est toujours dans une situation catastrophique."





"Pratiquement dès notre arrivée on a senti qu’il y avait un problème, un manque de moyens évidents, on manquait même d’outils." Le contrat signé prévoyait que David fasse le transfert de vélos entre les stations. Mais il a été déployé, comme les autres, un peu partout. "On a fait un peu tous les postes. On a même participé à l'assemblage des stations. On a bien voulu le faire car c’était en phase de déploiement et on était prêt à donner de notre personne. Le premier jour, on se rend compte qu’il manque des tournevis, on n’a pas de scotch... "