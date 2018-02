"On se bouche les oreilles et le nez" : des détenus racontent l'enfer de la surpopulation carcérale

Afin de constater les conditions de vie des détenus, l'OIP soumet aussi des questionnaires aux personnes incarcérées qu'il suit. Voici une série de questions/ réponses, menée dans une prison pour femmes que nous avons pu consulter. On interroge ainsi une détenue sur la superficie de sa cellule - "8m2" - dans laquelle "à trois", elles se déplacent "difficilement, surtout avec un matelas au sol". À la question de savoir quelle distance sépare les toilettes du lieu de préparation des repas, la détenue répond "un pas", "et deux pas entre les toilettes et là où on mange". Enfin, le questionnaire demande : "Comment se passent les choses lorsque l'une des occupantes de la cellule doit se servir des toilettes ?". Réponse : "On se bouche les oreilles et le nez."





Du côté des déclarations politiques, Emmanuel Macron a annoncé devant la Cour européenne des droits de l'Homme, en octobre dernier, qu'il comptait favoriser les peines alternatives pour éviter la surpopulation carcérale, via une agence chargée d'encadrer les travaux d'intérêt général. "La France ne peut être fière des conditions dont certains sont détenus sur son territoire" avait-il alors ajouté. Un an plus tôt, en octobre 2016, le gouvernement avait promis 15.000 nouvelles places de prison : un projet qui devrait voir le jour "sur deux quinquennats".