"On veut acheter notre silence" : la réponse des familles des victimes au patron de Lactalis

Non, ce n’est pas de l’argent qui les calmera. Voilà, en substance, la réaction des familles des victimes à l’interview qu’a donnée ce dimanche dans le JDD Emmanuel Besnier, le PDG de Lactalis, groupe actuellement dans la tourmente en raison d'une contamination à la salmonelle de produits du géant français du lait.





Le PDG, très discret depuis le début dans cette affaire, est sorti de son silence, et a notamment promis d’indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice". Il a également assuré avoir eu avant tout à l'esprit les conséquences de cette crise sanitaire pour les consommateurs, "des bébés de moins de six mois": "c'est pour nous, pour moi, une très grande inquiétude". Et indique qu’il fera tout pour que l’enquête en cours établisse comment une telle contamination et la mise sur le marché de produits contaminés a pu être possible. "Il y a des plaintes, il y aura une enquête, nous collaborerons avec la justice en donnant tous les éléments qu'on nous demandera. Nous n'avons jamais pensé agir autrement", a-t-il promis.