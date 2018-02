"On vous annonce l'apocalypse à Toulouse" : le match TFC-PSG menacé par… les agriculteurs

Et pas n’importe quel match : TFC-PSG, qui représente à la fois la plus grosse manne financière et la plus belle exposition médiatique côté toulousain, et la dernière répétition générale pour les Parisiens avant le tournant majeur de leur saison, le 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid mardi prochain. "Si le ministre ne bouge pas, on vous annonce l’apocalypse à Toulouse. Et pourquoi pas au Stadium samedi. Rien ne nous arrêtera", a ainsi tonné, ce mercredi après-midi, au micro de France 3, un responsable syndical. Pour l’heure, les agriculteurs se contentent de bloquer plusieurs axes routiers importants de la région, ce qui sème déjà une grosse pagaille.