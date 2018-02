Onfray sur l'affaire Darmanin : "Quand on viole les femmes, on ne leur propose pas d’aller dans une boite à partouze et à l'hôtel"

"Je ne pense pas que quand on viole les femmes on leur propose d’aller dans une boite à partouze et qu’ensuite on passe la nuit dans l’hôtel, a estimé ce dimanche 4 février le philosophe, dans L'Entretien d'Audrey sur LCI. Ce n’est pas comme ça que ça se passe, ce n’est pas l’idée que je me fais du viol".





Et d'assurer : "Cette idée que des femmes consentent à des relations sexuelles et le lendemain se prévalent de ces relations sexuelles pour dire qu’elles ont été violées je trouve que c’est un peu excessif à l’endroit des femmes qui elles se sont faites violées, un soir dans un parking par des gens qui leur ont mis un couteau sous la gorge et qui ont abusé d’elles car la mort était peut-être au rendez-vous si elles se refusaient".





Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Antisexisme a de son côté estimé qu'il s'agissait d'un "bel exemple des mythes entourant le viol". "Un 'vrai viol' se serait : - dans un parking ; - par un inconnu ; - avec un couteau ; - la nuit. Bravo pour les clichés #culture du viol".