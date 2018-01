Onze départements sont en vigilance orange innondation, avalanche ou orage

Après des rafales de vent de plus de 160 km/heure, le Var a été la scène d'un spectacle désolant ce dimanche 21 janvier 2018. Des arbres arrachés traînaient sur les routes et des milliers de foyers ont été privés d'électricité. En bord de Meuse et dans le Cantal, les crues restent à surveiller de près. En montagne, l'alerte sur la neige et les risques d'avalanche est maintenue et une circulation compliquée est à prévoir.



