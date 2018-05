Opéra, un quartier partagé entre stupeur et fatalisme

Au-delà du nombre de victimes, l'objectif des attaques terroristes est évidemment de marquer les esprits à long terme. En frappant dans un quartier très fréquenté un samedi soir, Khamzat Azimov a appliqué la stratégie prônée par Daech. Cependant, on est forcé de constater que les Français vivent aussi ces nouveaux attentats avec une certaine fatalité. D'ailleurs, c'est le cas dans le quartier de l'Opéra au lendemain de l'attaque au couteau.



