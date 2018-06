Opération nettoyage de printemps dans les Alpes-Maritimes

Dans ce petit village de montagne, on ne manque pas de bonne volonté. Les habitants se retrouvent deux jours par an et donnent de leur temps pour effectuer toutes sortes de petits travaux. De la menuiserie au jardinage en passant par la peinture, chacun sa spécialité. L'objectif est d'embellir le village de Pierlas.



