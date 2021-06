Violent orage à Beauvais : des victimes des inondations racontent

Encore sonné par la violence des inondations, Philippe se confie à TF1 :"Je suis descendu chercher une lampe dans ce placard, au même moment la porte s'est ouverte très violemment, elle a cassé tous les gonds. J'ai voulu me mettre sur le côté, mais la porte s'est dégondée et la flotte est rentrée partout dans tous les sens."

Dans son quartier, les riverains se sont mobilisés assez spontanément pour leur venir en aide et leur apporter du café ce mardi matin. Une solidarité qui est la bienvenue, alors que les pompiers sont débordés : 2 500 appels reçus et plus de 800 interventions depuis lundi soir.

Quelques maisons plus loin, Brigitte Tetu porte la même tenue que la veille au soir à son retour d'un dîner en famille. Sa maison est sens dessus dessous. "J'ai beaucoup pleuré, là mes enfants arrivent, mais bon ... On ne peut pas nettoyer, il faut attendre l'assurance. Regardez la gadoue, il y a même les limaces qui rentrent dans la maison."

"Quand on est pompier et qu'on prend une demande de secours, c'est pour envoyer les moyens au plus vite. Et là on est obligé de dire aux gens que nos collègues ne viendront que demain", regrette Sylvain Gourmaux, sergent-chef du service d'intervention de l'Oise, désolé de devoir hiérarchiser ses interventions.

L'urgence, c'est de sonder le Thérain, l'affluent de l'Oise. Selon des témoins, un jeune homme y serait tombé dans la soirée. Des plongeurs tentent depuis de le retrouver, sans succès jusqu'à présent.