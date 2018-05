VIDÉOS - Un violent orage s'abat sur Paris, le métro perturbé

Météo France avait annoncé de possibles orages. Mais la violence de la perturbation a surpris plus d'un Parisien, ce mardi. Un impressionnant orage, accompagné de trombes d'eau et de grêle, s'est en effet abattu sur la capitale aux alentours de 17 heures.





A 18h30, les pompiers avaient déjà reçu plus de 400 appels liés à ces intempéries et déclenché une dizaine d'interventions. Aucune victime n'est toutefois à déplorer.





Trois stations de métro ont été fermées : Alma, Franklin D. Roosevelt et Porte Maillot, tandis que la ligne 9 était fermée dans les deux sens entre Franklin D. Roosevelt et Iéna à cause des inondations.