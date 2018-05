Orages à Haguenau : des caves ont été inondées

Le mardi 22 mai 2018, des orages ont provoqué environ dix mille impacts de foudre dans tout le pays. Des orages qui ont aussi fait des ravages à Haguenau, en Alsace, où une pluie de grêles, des bourrasques et parfois même violentes ont sévi. En quelques minutes, les rues ont été vite inondées. Bien que les dégâts aient été minimes dans les maisons, il a fallu faire du nettoyage. Les pompiers, eux, ont dû travailler presque toute la nuit pour intervenir dans les caves inondées.



