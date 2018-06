Orages : ces communes qui demandent l'état de catastrophe naturelle

La liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle devrait être publiée ce mercredi 20 juin au journal officiel. Deux semaines après les intempéries qui ont frappé de nombreuses régions dans notre territoire, les sinistrés réparent toujours les dégâts. C’est le cas de la commune de Gougenheim, qui devra encore attendre avant d'être indemnisée. Certains commerces vivent désormais au rythme des assurances, et des particuliers devront tout racheter du sol au plafond.



