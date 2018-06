Orages : d'importants dégâts dans plusieurs régions

Les orages et les inondations concernent plusieurs régions en France, avec des centaines d'interventions des pompiers. Ces intempéries ont causé des dégâts considérables dans plusieurs endroits. L'épisode a été bref mais d'une rare violence. Pour certaines victimes, le coup est dur à encaisser. En Haute-Marne, les pompiers ont dû évacuer une trentaine de personnes. En Bretagne, les habitants décrivent un courant très puissant.



