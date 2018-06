Orages : de gros dégâts dans les vignobles

Entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2018, des orages de grêles se sont abattus sur plusieurs régions. Des conditions météo qui n'aident pas les vignerons. Ces derniers s'inquiètent parce que plusieurs pieds de vigne ont été dévastés après le passage des orages. Sur certains versants, la récolte de 2018 est compromise.



