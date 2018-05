Orages du 28 mai : Naours fait face à d'énormes coulées de boue

La météo était déchaînée durant la nuit du 27 au 28 mai. Naours, dans la Somme, a été particulièrement touchée. Un très violent orage accompagné de fortes pluies a entraîné d'importantes coulées de boue partout dans la commune. Les dégâts sont spectaculaires et certains quartiers se retrouvent isolés. Les habitants restent impuissants et attendent impatiemment la décrue.



