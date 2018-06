Orages en Alsace : la boue a envahi les rues

En Alsace, la nuit du 31 mai 2018 avait été particulièrement agitée. En effet, les orages étaient intenses et les eaux avaient atteint plusieurs dizaines de millimètres en un temps record dans le Bas-Rhin. En se retirant, ces eaux ont laissé, derrière elles, une immense couche de boue et d'importants dégâts dans les habitations. Ce vendredi 1 er juin, la population a commencé les nettoyages.



