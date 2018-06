Orages et inondations, des récoltes compromises

Dans le Gard, les agriculteurs sont désemparés à cause des trois semaines de pluie qui se sont abattues au pire moment. Certains exploitants sont obligés d'arrêter la cueillette, ce qui engendre beaucoup de pertes. Avec les 750 millimètres de pluie tombés dans la région depuis janvier, humidité et chaleur sont des conditions favorables au développement de champignons qui attaquent les récoltes. La saison s'annonce donc catastrophique.



