Orages et pluies : les dégâts s'intensifient

Ce mardi 5 juin, Météo-France a maintenu 27 départements en vigilance orange pour orages et pluies, mais aussi l'Eure pour des risques d'inondation. Ces intempéries touchent une très large bande allant de la Bourgogne au Languedoc, en passant par la vallée du Rhône. À Miellin en Haute-Saône par exemple, un torrent de boue a déferlé sur le village lundi 4 juin. À Cirfontaines-en-Azois en Haute-Marne, l'épisode orageux a été d'une rare violence. À Saint-Didier en Ille-et-Vilaine, l'eau est montée jusqu'à 1,80 mètre par endroits.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.