Orages : l'Alsace durement touchée

Toutes les alertes orange ont été levées ce jeudi 7 juin, mais Météo-France appelle toujours à la vigilance. C'est en Alsace que se sont abattus les orages les plus violents mercredi 6 juin. Rivières en crue, autoroute sous l'eau, une caserne de pompiers a même été inondée. Par endroits, il est tombé en une heure l'équivalent d'un mois de pluie. La commune de Gresswiller a été particulièrement touchée. Ces dernières semaines, l'Alsace a enregistré plus de 150 000 impacts de foudre, c'est un record.



