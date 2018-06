Orages : l'Eure sous les inondations

Le département de l'Eure était placé en alerte orange lundi 4 juin, mais les habitants ne s'attendaient sans doute pas à un tel déluge. Des dizaines de maisons, de garages, et de commerces ont été submergés en quelques minutes. À Breteuil près d'Évreux, il est tombé l'équivalent de 23 jours de pluie en une seule nuit. Ces violents orages ont aussi touché sévèrement le village d'Ajou un peu plus au nord du département. Un automobiliste a d'ailleurs été retrouvé mort après avoir perdu le contrôle de sa voiture sur une route inondée.



