Orages : le nettoyage commence à Mulhouse

L'Alsace a été frappée par de violents orages dans la soirée du 4 juin. La route A36 au sud de Mulhouse a été complètement inondée. A Bernwiller, certaines rues se sont carrément transformées en torrent d'eau et les habitants ont eu beaucoup de mal à se déplacer. Ce 5 juin, l'heure est au constat des dégâts et au nettoyage.



