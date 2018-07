Orages : le village de Saint-Sornin dévasté par la grêle

Des régions du Centre et du Sud-Ouest ont été victimes d'intempéries ce mercredi 4 juillet. C'est une des conséquences des très fortes chaleurs de ces derniers jours. Météo France prévoit encore des rafales de vent pouvant atteindre les 130 km/h et conseille d'éviter les déplacements. 31 départements sont d'ailleurs en alerte orange. Des grêlons aussi gros que des balles de tennis ont causé d'importants dégâts, notamment dans la commune de Saint-Sornin en Charente. Le maire parle même de "catastrophe humanitaire".



