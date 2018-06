Orages : les dégâts sont considérables à Villers-Brûlin

Dans la soirée du 31 mai 2018, un autre orage violent a encore éclaté dans le Pas-de-Calais. Il a impacté presque tous les secteurs du département. A Villers-Brûlin, par exemple, les dégâts sont assez importants. Suite à des inondations, des routes ont été coupées. On a également constaté des coulées de boue qui ont malheureusement eu des effets destructeurs sur les biens des habitants.



