Prévisions météo : pas de mieux sur le front des orages avant la fin de semaine

Après un printemps exceptionnellement orageux et à un mois des grandes vacances, doit-on craindre un été également très orageux ? Si statistiquement, juillet et août sont les mois les plus orageux de l’année en France, il semble peu probable que l’été soit aussi orageux voire plus orageux que le printemps après les records d’impacts de foudre enregistrés en mai.





Les dernières prévisions saisonnières confirment d’ailleurs cette tendance avec un mois de juillet plus chaud et plus sec que la normale tandis que le mois d’août serait proche des moyennes de saison. Ce scénario n’élimine pas pour autant le risque d’orages qui fait également partie de notre climat mais il devrait s’avérer plus classique et ne devrait pas connaître des caractéristiques aussi durables que ces dernières semaines.