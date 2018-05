Orages, retour dans les côtes de Blaye

Du Sud-Ouest à l'Alsace, 42 départements sont en alerte ce mercredi 30 mai. Météo France a par ailleurs recensé plus de 6 300 impactes de foudre pour la seule journée de mardi 29 mai. Des routes ont été également coupées dans plusieurs provinces, à cause des inondations et des grêlons, gros comme des balles de golf.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2018, des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.