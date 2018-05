Orages : un mois de mai record

Ce mois de mai 2018 a battu tous les records en matière de précipitations dans notre pays. En effet, 173 000 impacts de foudres ont été enregistrés depuis le 1er mai, soit deux fois plus que le dernier record de mai 2009. Notons que la journée du 28 mai a totalisé à elle seule plus de 100 000 impacts. Alors pourquoi y a-t-il autant d'orages ?



