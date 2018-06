Orages : Une coulée de boue déversée à Gresswiller

Le 6 juin 2018, les orages et les précipitations ont encore provoqué des dégâts en Alsace. Des torrents de boues ont envahi les rues de Gresswiller en emportant des voitures et même des troncs d'arbre. Les habitations sont complètement inondées, les autoroutes sont même sous les eaux. Dans certaines zones, l'eau est montée jusqu'à 1,50 mètre. Ce 7 juin 2018, les sapeurs pompiers ont quand même réussi à mettre en sécurité des habitants avant de passer au nettoyage.



