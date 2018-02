Orly : des dizaines de vols ont dû être annulés

Dans la nuit du 6 février, des dizaines de vols ont été annulés à cause du mauvais temps. Environ 230 personnes ont donc dû passer la nuit là où ils le pouvaient, en attendant que les vols reprennent le matin. Ces perturbations ont ensuite causé plus de trois heures de retard au décollage et à l'atterrissage des avions. Les passagers commencent alors à manifester leur colère sur ce manque d'anticipation du phénomène neigeux.



