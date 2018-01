Ornans : l'heure est à l'évaluation des dégâts

A Ornans, dans le Doubs, les habitants sont retournés peu à peu à leurs occupations quotidiennes. La décrue a été amorcée, le niveau de la Loue n'est plus préoccupant. Mais les dommages sont importants. A cause de l'humidité, les pertes se chiffrent par milliers d'euros chez les commerçants. Des experts en assurance rendent visite aux sinistrés pour constater l'étendue des dégâts. La ville veut bénéficier de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.



