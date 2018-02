Orthez : un passionné fait renaître les Renault Alpine

Il est devenu garagiste par amour de cette voiture. Jean-Claude Danan et ses trois salariés reconstruisent des Renault Alpine de A à Z. Du châssis à la moindre poignée de porte, le garagiste ne laisse rien au hasard. Il faut plus de mille heures de travail pour réaliser la mythique A110 des années soixante.



