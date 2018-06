Orthographe : plus on est âgé, plus on est bon

"Je ferai" ou "je ferais" ? "Après qu’il a" ou "Après qu’il ait" ? "Parti" ou "partie" ? Ce sont sans doute les accords qui gênent le plus les Français aujourd’hui.





Dans une étude menée par le Projet Voltaire (ce service en ligne qui existe depuis 2008 et propose une remise à niveau en orthographe) et publiée ce mercredi, le niveau des Français en orthographe qui est passé au crible. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est disparate selon les classes d’âge.