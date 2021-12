Où est-on le plus fier d'habiter ? Découvrez la grande enquête de TF1 sur les Français et leur région

Les Français sont attachés à leur région et ils en sont fiers. C'est une des conclusions de cette enquête sur le rapport des Français à cette vaste entité territoriale. Ce sentiment de bien-être est particulièrement fort en Bretagne, où 94% des personnes interrogées avouent se sentir bien là où elles habitent. Dans le Grand-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sentiment est également très fort, puisque 92% des sondés le partagent.

À noter que la qualité de vie offerte est un critère qui est mis en avant par les sondés, aux dépens du dynamisme. Pour preuve, un certain désamour pour l'Ile-de-France, considérée par 76% des personnes originaires de cette région comme dynamique, sur les plans économique comme culturel. Pour autant, la région ne fait pas rêver et 54% des personnes interrogées y résidant avouent leur désir de la quitter.

Un sentiment de fierté, partagé par 83% des sondés, se fonde sur de nombreux critères. Ceux qui reviennent en priorité sont les paysages et la nature de la région des sondés, à 44%, la gastronomie, à 35%, la qualité de vie, à 31%, le patrimoine architectural, les monuments, les églises, à 27%, et l'histoire de la région, à 26%

Cet attachement aux régions est donc bien lié au cadre de vie qu'elles offrent, au-delà de préoccupations administratives. En effet, selon l'étude, les Français sont nostalgiques de l'ancien découpage territorial et peu d'entre eux ont retenu qu'il y avait désormais 13 régions, au lieu de 22 précédemment. 37% des sondés pensent que cette réforme n'a servi à rien, quand 37% d'autres assurent que cela a affaibli l'identité des régions.

En général, 88% des Français trouvent que la décentralisation des pouvoirs est insuffisante, avec une capitale qui concentre trop de pouvoirs, notamment économique et politique. 83% des sondés pensent que les régions ne décident pas assez et qu'il faut donner plus de pouvoir politique aux régions. 50% des personnes seraient ainsi favorables à la délocalisation de certains ministères, en particulier ceux de l'Agriculture et de l'Alimentation ou de la Mer.

37% des sondés ressentent en plus un sentiment d'abandon des services publics dans leur région. Ce sentiment est surtout partagé en Centre-Val de Loire (53%), dans les Hauts-de-France (48%) ou en Bourgogne-Franche-Comté (47%). L'accès à la santé est d'ailleurs un sujet de préoccupation majeur. 35% des sondés considèrent que les médecins spécialistes sont importants, mais qu'il est difficile de prendre un rendez-vous, et 22% ont ce sentiment vis-à-vis des médecins généralistes.