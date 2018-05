Où en est la guerre du camembert en Normandie ?

En Normandie, un accord entre les industriels et les producteurs est en cours d'élaboration pour résoudre le bras de fer existant depuis vingt ans. Il prévoit que bientôt, les camemberts bénéficieront tous de la même appellation d'origine protégée (AOP) "Camembert de Normandie", qu'ils soient à base de lait cru ou pasteurisé. Une mesure dénoncée par plusieurs grands chefs étoilés. Ces derniers ont même souligné que cette décision pourrait menacer le vrai camembert et les petits producteurs.



