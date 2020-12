Où vont les recettes des amendes pour non-respect du confinement ? La police contrôle les attestations de déplacement dérogatoires, le 11 novembre 2020 en Corse. − POCHARD-CASABIANCA / AFP

BUDGET - Avec près de 1,1 million de contraventions dressées lors du premier confinement, puis 255.000 depuis le 30 octobre, le non-respect des règles sanitaires a généré des dizaines de millions d'euros. Où va cet argent ?

À quoi servent les recettes des contraventions dressées durant le confinement en France ? La question peut se poser, compte tenu de l'ampleur des contrôles réalisés en France sous ce régime de restriction des déplacements. Durant le premier confinement, au printemps dernier, près de 1,1 million de contraventions avait été dressées à l'issue de plus de 20 millions de contrôles. Depuis le 30 octobre, dans le cadre du reconfinement, les forces de l'ordre ont dressé à nouveau 255.000 verbalisations, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés mardi par Le Parisien, qui évalue la recette de cette période à plus de 34 millions d'euros. Et ce n'est pas fini : le confinement se poursuivra au moins jusqu'au 15 décembre, et le régime du couvre-feu qui pourrait lui succéder s'accompagnera également de sanctions en cas de non-respect. Si ces montants semblent dérisoires en comparaison du coût généré par la crise sanitaire sur les finances publiques, la question peut se poser : les recettes de ces contraventions sont-elles fléchées ?

Affecter ces recettes à ceux qui luttent contre le Covid-19 ?

La question n'est pas anodine, et s'était déjà posée lors du premier confinement. En avril 2020, le sénateur Yves Détraigne (Marne) avait interpellé Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, sur l'usage qui en serait fait. "Plusieurs voix s'élèvent pour que les sommes récoltées soient reversées aux personnes qui se battent contre cette pandémie : corps médical, professionnels libéraux de santé, ambulanciers, forces de l'ordre...", avait-il affirmé. Précisant : "Si le principe d'universalité budgétaire entraîne une interdiction des affectations, il serait toutefois opportun - à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle -, de réfléchir à l'attribution du montant de cette recette à une dépense particulière". Mais sans surprise, le gouvernement a écarté cette hypothèse. "Conformément au principe de non-affectation des recettes et des dépenses, prévu à l'article 6 de la loi du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le produit des amendes dressées pour sanctionner le non-respect des règles liées au confinement vient directement alimenter le budget général de l'État et ne peut donc être fléché vers une dépense particulière", a répondu Matignon, en juin dernier, rappelant les mesures de soutien prises par ailleurs pour les professionnels les plus exposés à la crise sanitaire.

La contravention de 4e classe pour non-respect du confinement, d'un montant forfaitaire de 135 euros, majorée à 375 euros en cas de dépassement des délais, passe à 200 euros (5e classe) en cas de récidive, puis à 3750 euros et six mois de prison si le contrevenant a effectué plus de trois déplacements interdits en un mois. Elle ne diffère pas des autres contraventions de cette catégorie et relève par conséquent de l'échelle des peines contraventionnelles prévues par le Code pénal. L'article 6 de la loi de 2001 dispose que "toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général". Les amendes figurent parmi les "recettes non fiscales" de ce budget général, dont les ressources nettes globales sont estimées, en 2020, à près de 250 milliards d'euros. Une goutte d'eau dans un océan, d'une certaine façon, mais qui contribuera d'une façon ou d'une autre à réduire la dette ou à pourvoir aux dépenses de l'État.

