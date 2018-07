Ouverture de la PMA pour toutes les femmes : le gouvernement précise (enfin) son calendrier

L'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, célibataires et lesbiennes, est attendue de pied ferme dans les milieux militants, mais aussi par une large partie de la société. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, elle est pourtant encore loin d'être effective. "Je comprends l'empressement mais nous souhaitons pouvoir le faire de la manière la plus sérieuse et en cohérence avec les autres sujets bioéthiques qui sont traités dans le cadre des états généraux, et ne pas l'isoler des autres sujets", a déclaré Benjamin Griveaux à ce sujet. "Il n'y a donc pas le début d'un commencement d'un mollissement du gouvernement sur cette question", ajoute-t-il, plaidant : "Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation" et "il est important d'entendre toutes les parties et de laisser les états généraux de la bioéthique aller jusqu'à terme", sachant que leurs conclusions seront rendues à la "mi-septembre".





"Entendre toutes les parties" : une précaution qui s'entend, de la part du porte-parole du gouvernement, étant donné que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes divise jusque dans la majorité. Le député En Marche Guillaume Chiche, appuyé par François de Rugy, a pris l'initiative de diffuser une proposition de loi sur la PMA : une "façon de passer à l'action" sur "un engagement de campagne". Mais cette proposition, en forme de queue de poisson au gouvernement, a finalement rapidement été enterrée, non sans avoir au préalable suscité quelques tensions dans le clan des marcheurs, qui sont allés juqu'à reprocher à son auteur de chercher la lumière. D'ici le début de l'année 2019, les esprits seront-ils apaisés ? A suivre.