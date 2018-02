Ouverture du salon de la voyance "Parapsy 2018"

Comme Catherine, romancière, de nombreux Français consultent régulièrement des voyants. On chiffre à 15 millions le nombre de consultations par an. Les consultants y ont recours suite à des inquiétudes ou des interrogations. L'ouverture du salon de la voyance 2018 fait sûrement des heureux parmi les adeptes. Près de 100 000 personnes pratiquent les arts divinatoires sur le territoire français, mais tous ne sont pas expérimentés. Pour une séance d'une heure, il faut compter jusqu'à 200 euros.



