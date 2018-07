Ouvrir une chambre d'hôtes, une bonne affaire ?

Nous avons rencontré un couple qui a tout quitté pour ouvrir une maison d'hôtes dans le Luberon. Madame travaillait dans une agence de voyages, et monsieur dans une entreprise de travaux publics. Ils vivent leur première saison et travaillent du matin au soir. Ils ont mûri ce projet de faire de leur maison leur lieu de travail, depuis deux ans. Le succès n'est pourtant pas garanti, la concurrence entre les maisons d'hôtes est rude. Pour 80% des propriétaires, cette activité n'est qu'un complément de revenu.



