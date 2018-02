Pacy-sur-Eure : la neige complique la vie des habitants

Les chutes de neige rend la vie dure aux habitants de Pacy-sur-Eure. Les équipes de la voirie ont travaillé tôt pour dégager les trottoirs et prévenir la formation de verglas. Les livreurs, quant à eux, rencontrent une certaine difficulté à travailler. Dans toute la Normandie, les flocons blancs ont provoqué des perturbations de la circulation, surtout dans les centres-villes.



