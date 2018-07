Pagaille à Montparnasse : mais pourquoi les réparations de la RTE prennent-elles autant de temps ?

A incident exceptionnel, chantier exceptionnel. 80 techniciens de la RTE sont mobilisés depuis le vendredi 27 juillet pour rétablir le courant de la gare Montparnasse. Initialement prévue pour jeudi 2 août, la reprise du courant sera finalement terminée mardi 31 juillet au soir, au plus tard.





Le but de leur mission : établir une solution provisoire pour réalimenter au plus vite la deuxième gare de France. "Le poste sera réparé plus tard car il a entièrement brûlé. C'est un chantier de plusieurs mois", expliquait ce week-end Régis Boigegrain, délégué régional RTE.