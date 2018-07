Pagaille à la gare Montparnasse : Hulot et Borne ouvrent une enquête, pas de retour à la normale avant jeudi

Comment une telle pagaille a-t-elle été possible ? L'incendie d'un poste électrique RTE à Issy-les-Moulineaux vendredi, a révélé la fragilité de l'alimentation en électricité d'un site aussi stratégique que la gare Montparnasse. En quelques minutes des milliers de voyageurs ont été bloqués et la gare, privée de courant, a dû attendre de longues heures avant que des alimentations de secours puissent alimenter le site et permettre le départ ou l'arrivée de quelques trains.





Les perturbations devraient d'ailleurs durer encore plusieurs jours. En ce week-end de chassé-croisé des vacanciers, seuls 70% des trains circulaient ce samedi au départ de la gare. Malgré la mise en place d'un plan de transport alternatif pour faire circuler deux trains sur trois prévus dans la gare parisienne , la gêne est réelle pour les voyageurs et fait désordre un an après une black out de plusieurs jours dans cette même gare.