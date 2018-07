Pagaille à la gare Montparnasse : pourquoi la situation se dégradera ce dimanche

Au cours d'une conférence de presse tenue ce samedi, Xavier Piechaczyk, membre du directoire de RTE, a précisé que le transformateur et les câbles abrités par le poste électrique n'étaient "plus fonctionnels" mais que la filiale d'EDF mettra en place "une solution technique provisoire pour la réalimentation en pleine puissance des voies et de la gare pour le jeudi 2 août prochain en travaillant jour et nuit jusqu'à cette date et en mobilisant tous les moyens dont nous disposons."