Palmarès Pavillon bleu 2018 : les plages et rivières où il sera agréable de se baigner cet été

En 2018, ce sont 399 plages qui ont été labellisées "Pavillon Bleu", cet été, le tout, sur 186 communes et 107 ports de plaisance. De quoi se réjouir car, avec 506 sites, la France est le troisième pays à avoir le plus de sites labellisés derrière l'Espagne et la Grèce. Cette années, ce sont 18 communes qui font leur entrée dans le palmarès.