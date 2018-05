Pampelonne : colère des plagistes contre le nouveau décret

A la suite de la fermeture et du démolissage des restaurants sur la Côte d'Azur par les autorités, de nombreux plagistes sont en colère ou pleins d'amertume. Sur la plage de Pampelonne, dans le Var, quatre restaurants vont fermer. La loi littorale a stipulé une réduction des surfaces exploitables de 20 à 30%, impactant sur l'économie. En effet, Pampelonne c'est un millier d'emplois directs et 30 000 touristes internationaux. Ces derniers ne comprennent d'ailleurs pas ce nouveau décret.



