Crépy-en-Valois : le premier collège de France touché par le Covid il y a un an referme ses portes

Un an plus tard, après la découverte de nouveaux cas de coronavirus, la petite ville du sud de l'Oise, désignée à l'époque comme l'épicentre de l'épidémie , refait parler d'elle. Le collège Jean-de la-Fontaine, où enseignait le regretté professeur de technologie, doit à nouveau garder portes closes pendant une semaine, rapporte Le Parisien . "Deux membres du personnel de direction, un agent du département, un accompagnant des élèves en situation de handicap (...) auxquels s'ajoutent trois élèves testés positifs répartis dans des classes différentes", a indiqué dimanche 21 mars la préfecture dans un communiqué.

Le 26 février 2020, Crépy-en-Valois devient le premier cluster de France. Dominique V., un professeur de 60 ans, succombe des suites d'une "embolie pulmonaire", selon le maire d'alors Gilles Petitbon, faisant de lui le premier Français mort du Covid-19. "Il avait commencé à se sentir mal dès le début des vacances et avait rapidement été hospitalisé" à Creil, avant d'être redirigé vers la Pitié-Salpêtrière, où il avait été testé en urgence. Trois jours plus tard, face à l'explosion des cas, l'Oise est placée sous cloche. Deux semaines avant le premier confinement national décrété par le président Emmanuel Macron.

Contactée dans la foulée par le quotidien francilien, l'inspection académique a justifié la fermeture de l'établissement, malgré ce faible nombre de contaminations. "C'est l'impact des cas positifs et des contacts à risque sur les personnels de direction et d'encadrement qui engendre la décision de fermeture", a-t-elle défendu. S'ils ne peuvent plus se tenir en présentiel, les cours vont, en revanche, se poursuivre en distanciel. Et ce, pour les quelque 700 étudiants de l'un des deux collèges de Crépy-en-Valois. "Les modalités de mise en œuvre ont été indiquées aux familles", a précisé la préfecture de l'Oise.