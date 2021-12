Covid-19 : ces villes où le port du masque est (ou va redevenir) obligatoire à l'extérieur

Il est obligatoire partout à l'intérieur, mais pas évident de savoir où il doit être porté à l'extérieur. À la veille des vacances de Noël, plusieurs villes avaient déjà annoncé le retour du port du masque en plein air, d'autres l'ont fait depuis la flambée des cas positif au Covid ces derniers jours et après les recommandations du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur.

Depuis la fin novembre, eu égard à l’évolution inquiétante dans certains départements, plusieurs préfets ont pris progressivement des arrêtés pour rétablir l’obligation du port du masque à l’extérieur dans certains lieux et circonstances pour toutes les personnes âgées de 11 ans et plus.

Avant les fêtes de Noël déjà, de nombreux sites en plein air dans certaines villes étaient concernés par la mesure. Il s'agit notamment des abords des établissements scolaires ou des lieux accueillant des mineurs, des gares ferroviaires et routières, des espaces extérieurs des centres commerciaux, des lieux de culte au moment des offices et des cérémonies. Dans tous les rassemblements, manifestations, réunions ou activités organisés sur la voie publique, les lieux de festivals et de spectacle, les marchés, brocantes et ventes au déballage, dans les files d’attente et les marchés de noël, le port du masque est aussi redevenu obligatoire.