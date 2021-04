Le secteur de la culture demande un "plan de reprise" pour accompagner la réouverture des lieux

"S’il y a une réouverture de certains lieux culturels à partir du 15 mai, ce qui n’est même pas certain, ce sera une ouverture partielle", assure Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT Spectacle. "Les derniers à rouvrir seront les grands concerts, les festivals, etc. Et il y aura un tel embouteillage de création que les nouveaux spectacles auront du mal à se faire", objecte-t-il.

"Prenons aujourd’hui le Président au mot, et préparons le 15 mai", demande également Frédéric Hocquard, adjoint à la mairie de Paris et président de la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC). Dans un communiqué publié le 5 avril, ce dernier fait valoir qu’"il ne faut pas seulement préparer la réouverture des lieux, mais plus largement la reprise de l’ensemble des activités artistiques et culturelles".

À l’occasion de cette reprise, seulement une personne sur trois sera alors en capacité de travailler sans financement supplémentaire, selon Denis Gravouil, qui prévient : "Les aides de l’État ne suffiront pas. La réouverture n’est pas l’alpha et l’oméga de la reprise. Et une réouverture dégradée avant un vrai retour à la normale serait une catastrophe."

En effet, le spectacle vivant privé pâtit de l’absence de subventions de l’État et, hormis "quelques grosses structures ayant les reins solides et pouvant payer des répétitions sur les recettes qu’ils auront dans le futur", ne peut financer de projets artistiques sans reprise de son activité. La CGT Spectacle demande donc à ce que le gouvernement prenne en charge les salaires et les cotisations sociales des intermittents du spectacle bénéficiant de CDD d’usage. Pour le syndicat, le financement est simple : "L’activité partielle n’a pas marché pour les intermittents, sauf au mois d’avril 2020 quand des contrats étaient encore signés. 3% des contrats ont été couverts par l’activité partielle en septembre et 10% en décembre. Ce qui correspond à 500 millions d’euros de masse salariale qui n’ont pas été couverts", précise Denis Gravouil. Cette somme permettrait alors de couvrir au moins les six mois perdus de l’année 2021.