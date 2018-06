Panne à Saint-Lazare, rail cassé sur le RER A, grève SNCF... : les usagers à bout de nerfs

"'Reportez vos déplacements...' : La SNCF songe sans doute que les voyageurs qui sont à 8h00 à Saint Lazare partent en pique-nique, en randonnée ou à la plage...", s'agace Serge. "Panne à saint Lazare ; Problème à Auber ; Coincée à la défense du jamais vu. Faudrait se poser des questions sur la maintenance et les moyens", énumère de son côté Mina.





D'autres usagers ont posté sur Twitter les images des souterrains saturés par l'affluence. "Aucun train pour Saint-Lazare avant 8h57... Et sinon on paie 75€ par mois pour les transports ou pour les panneaux d'affichage ?", gronde Lustyuki. "Plus de trains pour saint lazare, plus de RER A non plus, voilà le bordel ce matin à La Défense, lance de son côté Rocket Queen. Ça va la @SNCF @ClientsRATP vous vous foutez pas trop de la gueule du monde ?".