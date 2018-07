Panne de courant à la gare Montparnasse : la RTE est engagée dans une course contre la montre

Les travaux sur le poste électrique alimentant la gare Montparnasse devraient être terminés plus tôt que prévu. En effet, ils seront achevés au plus tard mardi 31 juillet 2018. Et pour cause, les techniciens de la RTE sont engagés dans une course contre la montre pour terminer un chantier hors norme, alors qu'un incendie a généré la paralysie du trafic à Montparnasse vendredi 27 juillet. Ainsi, une équipe de 80 personnes se relaye jour et nuit pour rétablir au plus vite l'installation électrique de haute tension de Montparnasse.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.