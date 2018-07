Panne de courant à la gare Montparnasse : pourquoi la réparation est-elle si longue ?

Après la paralysie totale du trafic vendredi dernier suite à l'endommagement d'un poste électrique lors de l'incendie à Issy-les-Moulineaux, le gouvernement a ouvert une mission d'enquête sur les conditions d'alimentation de la gare Montparnasse. Et pour cause, la SNCF n'entend pas assumer seule la responsabilité de cette nouvelle panne. En effet, la compagnie ferroviaire a appelé la RTE, filiale d'EDF, à agir en urgence pour trouver une solution avant jeudi 2 août 2018. Mais pourquoi les réparations vont-elles prendre autant de temps ?



