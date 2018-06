Panne de signalisation : de gros retards en gare de Lyon à Paris

Des trains en retard, ou qui ne partent pas : non, ce n’est pas à cause de la grève des cheminots, mais en raison d’une panne de signalisation. Ce mercredi en début de soirée, de nombreux problèmes sont à déplorer pour les rames au départ et à l'arrivée de la gare de Lyon à Paris, aussi bien sur les grandes lignes que sur les trains de banlieue.





Plusieurs internautes s’en sont plaints, notamment sur les réseaux sociaux, certains évoquant des retards allant jusqu’à une heure et demie ou deux heures.